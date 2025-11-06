Dolar
Dünya

ABD'deki kargo uçağı kazasında can kaybı 11'e yükseldi

ABD'nin Kentucky eyaletinde bir kargo uçağının kalkıştan hemen sonra düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Mücahit Oktay  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
ABD'deki kargo uçağı kazasında can kaybı 11'e yükseldi

New York

Kentucky Valisi Andy Beshear, düzenlediği son basın toplantısında, eyaletin Louisville kentindeki Muhammad Ali Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen kaza hakkında güncel bilgileri paylaştı.

Can kaybının 2 kişi daha artarak 11'e yükseldiğini söyleyen Beshear, "(Enkaz alanında) Artık canlı birini bulmayı beklemiyoruz." dedi.


Beshear, ölü sayısının 12'ye çıkabileceğini belirterek, "Yetkililer artık ilk müdahale ekiplerinin güvenliğini ön planda tutuyor." diye konuştu.

Kaza alanındaki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Beshear, şu ana kadar 16 ailenin sevdiklerinin kayıp olduğunu bildirdiğini aktardı.

Kazada yaralanan 11 kişinin çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığını dile getiren Beshear, uçakta, çevresel bir sorun yaratacak "özellikle tehlikeli bir kargo" bulunmadığını kaydetti.

Bu arada, Louisville Üniversitesi Sağlık Merkezinden yapılan açıklamada, yaralılardan 2'sinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, uçağın pistteki kalkışı sırasında sol kanadındaki motorundan alevler çıktığı ve havalandıktan hemen sonra yere çakılarak büyük bir alev topuna dönüştüğü görüldü.

Hawaii eyaletindeki Honolulu kentine doğru hareket eden UPS 2976 sefer sayılı MD-11 tipi uçağın düşme nedeni araştırılıyor.

