İklim değişikliği, Karayipler'i vuran Melissa Kasırgası'nı daha yıkıcı hale getirdi
İklim değişikliği, Küba ve Jamaika başta olmak üzere Karayipler'de etkili olan Melissa Kasırgası'nı daha şiddetli ve yıkıcı hale getirdi.
Londra/Bolivar
Bilim insanlarının oluşturduğu World Weather Attribution (WWA), iklim değişikliğinin Melissa Kasırgası'na etkilerine yönelik bir ilişkilendirme analizi yayımladı.
Çalışmayı, İngiltere, Küba, Jamaika, İrlanda, Hollanda ve ABD'li üniversite ve meteoroloji kuruluşlarından WWA bünyesindeki 20 bilim insanı gerçekleştirdi.
Analize göre, insan faaliyetlerinin şiddetlendirdiği iklim değişikliği Melissa Kasırgası'nın rüzgar hızını ve yağış miktarını artırdı.
Kasırga, 2,6 milyon Jamaikalı ve 3,8 milyon Kübalının yaşadığı bir bölgeden geçerek, buradaki nüfusu çok güçlü ve yıkıcı rüzgara maruz bıraktı.
İklim değişikliği, maksimum rüzgar hızını yüzde 7, aşırı yağışı ise yüzde 16 artırdı.
Tarihsel gözlemler, Jamaika ve Doğu Küba'daki 5 günlük maksimum yağış miktarının sanayi öncesi döneme göre yüzde 20 ile yüzde 50 daha yüksek olduğunu gösterdi.
Fırtına sadece 1 gün içinde rüzgar hızını saatte 110 kilometreden 225 kilometreye çıkardı. "Hızlı yoğunlaşma" olarak adlandırılan bu süreç, iklim değişikliği nedeniyle daha sık yaşanıyor.
Bu tür güçlü fırtınalara yol açan atmosferik ve okyanus koşulları, iklim değişikliği nedeniyle yaklaşık 6 kat daha olası hale geldi.
Düzenli olarak güncellenen hava tahminlerine ve halkın hazırlıklı olmasına rağmen Melissa Kasırgası, Karayipler genelinde milyarlarca dolarlık hasara yol açarak birçok ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'sının önemli bir bölümünü etkiledi.
"Toparlanmak yıllar alacak"
Bilim insanları, fosil yakıtlardan kaynaklanan emisyonların sürmesi halinde birçok ülkenin "uyum sınırlarını" aşacağı uyarısında bulunuyor.
Londra Imperial College Çevre Politikaları Merkezi İklim Bilimi Profesörü Friederike Otto, analize ilişkin değerlendirmesinde, "Melissa Kasırgası ve son dönemdeki diğer büyük fırtınalar o kadar şiddetleniyor ki yakında milyonlarca insanı uyum sınırlarının ötesine itecek. Kömür, petrol ve gaz yakmayı bırakmadıkça, giderek daha fazla ülkenin bu sınırları aştığını göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Jamaika'daki West Indies Üniversitesi Kıdemli Öğretim Üyesi Jayaka Campbell da Melissa Kasırgası'nın birkaç saat içinde hayatları, geçim kaynakları ve altyapıyı yok ettiğini dile getirerek, "Bu şiddetli fırtınayı yaratan koşullar yıllardır birikiyordu. Isınan dünyamızın yeni gerçekliğine tanıklık ediyoruz. Bilim elimizde, riskleri ve çözümleri biliyoruz. Önüne geçtiğimiz her bir sıcaklık derecesi ve dayanıklı altyapıya yapılan yatırım milyonlarca insan için hayatta kalmakla felaket arasındaki fark demek. Melissa Kasırgası'nı sadece hatırlayıp unuttuğumuz bir trajedi değil, bir dönüm noktası haline getirelim." çağrısında bulundu.
Küba Atmosfer Fiziği Merkezi araştırmacısı Arnoldo Bezanilla ise Küba'nın fosil yakıtların yakılması sonucu giderek güçlenen kasırgalarla karşı karşıya olduğuna işaret ederek, "İnsan faaliyetleri kaynaklı iklim değişikliğinin tehlikeli gerçekliğini yansıtan Melissa Kasırgası'nın yıkımından tamamen toparlanmak yıllar alacak." değerlendirmesini yaptı.
Bu ay Brezilya'nın Belem şehrinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçevesi Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı'ndaki (COP30) müzakereler yaklaşırken Melissa Kasırgası'nın "neyin tehlikeli olduğunun hatırlatıcısı" haline geldiğini kaydeden Bezanilla, ülkelerin harekete geçmesi için kritik bir dönemde olduğunu sözlerine ekledi.
Haiti ve Jamaika'da Melissa Kasırgası'nın yol açtığı selde ölenlerin sayısı 75'e çıktı
Öte yandan Haiti ve Jamaika'da Melissa Kasırgası'nın neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e yükseldi.
Ulusal basında yer alan habere göre, ekim ayının sonundan bu yana Haiti, Jamaika ve Küba’da etkili olan Melissa Kasırgası, bölgede can ve mal kayıplarına yol açtı.
Haiti Sivil Savunma Müdürlüğü, ülke genelinde meydana gelen kasırgada 43 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.
Açıklamada, 11 bin 952 evin sular altında kaldığı, 176 evin tamamen yıkıldığı ve 4 bin 257 evin çeşitli düzeylerde hasar gördüğü bildirildi.
Jamaika Başbakanı Andrew Holness, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, felakette şu ana kadar 32 kişinin yaşamını yitirdiğini ve maddi zararın 6 ile 7 milyar dolar arasında olduğunu belirtti.
Halen bulunamayan cesetler olabileceğini söyleyen Holness, şu ifadeleri kullandı:
"Bu yalnızca bir insani kriz değil, aynı zamanda geçim kaynaklarına, gelir düzeylerine ve yerel ekonomilere ağır bir darbedir. Görülmemiş bir felaket yaşıyoruz. Ülkenin kalbi sayılan Saint Elizabeth, Westmoreland, Saint James, Trelawny ve Saint Ann gibi turistik şehirler büyük darbe aldı."
Küba’da ise Melissa Kasırgası nedeniyle ölü sayısı henüz açıklanmadı, ancak Birleşmiş Milletler (BM) tahminlerine göre ülkenin Granma, Santiago de Cuba, Holguin ve Guantanamo eyaletlerinde yaklaşık 2,2 milyon kişi kasırgadan etkilendi.
