Sağlık

Araştırma: Kişiselleştirilmiş D vitamini tedavisi, ikinci kalp krizi riskini yarıya düşürüyor

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, daha önce kalp krizi geçirmiş hastalarda kişiselleştirilmiş D vitamini tedavisinin, ikinci kalp krizi riskini yarı yarıya düşürdüğü tespit edildi.

Damla Delialioğlu  | 10.11.2025 - Güncelleme : 10.11.2025
Araştırma: Kişiselleştirilmiş D vitamini tedavisi, ikinci kalp krizi riskini yarıya düşürüyor

Ankara

Science Daily sitesinin haberine göre, kalp krizi geçirmiş hastalarda kişiye özel D vitamini takviyesi uygulamasının, ikinci kalp krizi riski üzerindeki etkisi incelendi.

Araştırma kapsamında, Nisan 2017-Mart 2025 döneminde daha önce kalp krizi geçirmiş 630 hasta takip edildi.

Rastgele iki gruba ayrılan katılımcılarda bir gruba D vitamini verilmezken, diğer gruba kişiye özel D vitamini takviyesi uygulandı.

Hastaların kan seviyelerinin izlendiği ve D vitamini dozajının hastaya göre ayarlandığı klinik deneyler sonucunda, D vitamini verilen hastaların ikinci kez kalp krizi geçirme olasılığının yüzde 50 düştüğü belirlendi.

Kalp krizi, felç, kalp yetmezliği gibi "majör kardiyovasküler" vakaların takip edildiği araştırmada, katılımcıların 107'sinin bu tür hastalıklara yakalandığı tespit edildi. İki grup arasında majör kardiyak vakalara yakalanma açısından belirgin bir fark olmadığı görüldü.

