Dolar
42.09
Euro
48.48
Altın
3,993.66
ETH/USDT
3,491.40
BTC/USDT
103,975.00
BIST 100
10,942.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da ekim ayı dış ticaret verilerine ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
logo
Sağlık

"Organlarımı bağışlayın" sözü 3 hastayı yaşama bağladı

İzmir'de kalp krizinin ardından beyin ölümü gerçekleşen 34 yaşındaki kişinin "Organlarımı bağışlayın" sözü, 3 hastayı hayata tutundurdu.

Tezcan Ekizler  | 04.11.2025 - Güncelleme : 04.11.2025
"Organlarımı bağışlayın" sözü 3 hastayı yaşama bağladı Fotoğraf: Tezcan Ekizler/AA

İzmir

Buca ilçesinde yaşayan diş teknisyeni H.Ö, 28 Ekim Salı günü arkadaşının evinde kalp krizi geçirdi.

Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan H.Ö'nün 3 gün süren tedavisinde beyin ölümü gerçekleşti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Organ nakil koordinatörleri ve doktorların aileyle görüşmesinin ardından H.Ö'nün böbrekleri ve karaciğeri acil organ bekleyen 3 hastaya nakledildi.

İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu.

"Kardeşim her gün birilerinin duasında olacak"

Organları bağışlanan H.Ö'nün ablası C.D, AA muhabirine, kardeşinin vefatının aileyi çok üzdüğünü söyledi.

Beyin ölümü üzerine organlarını bağışlama kararı aldıklarını ifade eden C.D, şöyle konuştu:

"Annemle babam için çok zor oldu. Evimize ateş düştü ama en azından birilerine umut olacak. Belki acılı bir anne, acılı bir eş, bir bebek babasını bekliyor olabilirdi. En azından onların evinde mutluluk olsun. Kendisinin de yazılı bir vasiyeti yoktu ama organlarını bağışlamak istediğini söylüyordu. Acılıyım, Allah kimseye yaşatmasın ama duyduğum zaman hoşuma gidiyor 3 organı birilerinde yaşıyor."

C.D, kendisinin de organlarını bağışlayacağını belirterek, "Organlarımız toprak olup gideceğine belki bir çocuk mutlu olacak. Belki bir annenin gözyaşını kuruttu. Mutlu oldu, yüzünü güldürdü kardeşim. Kardeşim her gün birilerinin duasında olacak." dedi.

Hastanenin organ nakil koordinatörü hemşire Özden Kır, beyin ölümlerinin ardından ailelerle görüştüklerini, organ bağışı hakkında bilgiler verdiklerini, doğru olmayan bilgiler nedeniyle yaşadıkları tereddütleri gidermeye çalıştıklarını anlattı.

"4 hastamızın organları 20 kişiye can verdi"

Başhekim Prof. Dr. Yekta Öncel de 2025 yılında hastanelerinde 17 beyin ölümü gerçekleştiğini, yakınlarının onayıyla 4 kişinin organlarının bağışlandığını söyledi.

Organ bekleyen hasta sayısının her geçen gün arttığını kaydeden Öncel, "Organ bağışı konusunda toplumsal bilincin artması lazım. 4 hastamızın organları 20 kişiye can verdi. Her organ bağışı bir umuttur ve bir candır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Norm kadro fazlası öğretmenlerin başka ilçelere resen atanmasına mahkemeden ret
Hac kurası yarın çekilecek
Mobil Sosyal Hizmet Merkezleri ile 226 bin 668 vatandaşa ulaşıldı
Yargıtay, daire girişine kamera yerleştirip kayıt alan apartman yöneticisine verilen cezayı onadı
Aile Yılı'nda devlet himayesindeki 1201 çocuk sıcak yuvaya kavuştu

Benzer haberler

"Organlarımı bağışlayın" sözü 3 hastayı yaşama bağladı

"Organlarımı bağışlayın" sözü 3 hastayı yaşama bağladı

Domuz karaciğeri naklinden yeni köpekbalığı türü keşfine ekimin bilimsel gelişmeleri

İzmir depreminde kızlarını kaybeden anne, çocuklara depremi hikayeyle anlatıyor

Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti

Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti
5 gün arayla kalp krizi geçiren anne ve oğlu aynı gün yapılan anjiyoyla sağlığına kavuştu

5 gün arayla kalp krizi geçiren anne ve oğlu aynı gün yapılan anjiyoyla sağlığına kavuştu
Kayınvalideden damada böbrek bağışı

Kayınvalideden damada böbrek bağışı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet