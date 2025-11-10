Dolar
42.23
Euro
48.79
Altın
4,094.80
ETH/USDT
3,534.20
BTC/USDT
105,341.00
BIST 100
10,789.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

AKOM, İstanbul'da yarın kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) hava tahmin raporunda kentte yarın kuvvetli sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Hasan Hüseyin Kul  | 10.11.2025 - Güncelleme : 10.11.2025
AKOM, İstanbul'da yarın kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu/AA

İstanbul

AKOM'dan yayımlanan haftalık raporda, şehirde bu geceden itibaren aralıklı yerel sağanak geçişlerinin başlayacağı aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yağışların cumaya kadar yerel ve aralıklarla sürmesinin beklendiği öngörülen raporda, salıdan sonra sıcaklıkların gün içerisinde 16 ila 18 derece, gece ise 13 ile 14 derece olmasının tahmin edildiği kaydedildi.

Raporda, yarın 3 ila 10 kilogram arasında kuvvetli, çarşamba günü 1 ila 5 kilogram arasında sağanak, perşembe ile cuma 1 ila 3 kilogram arasında hafif yağış beklendiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TFF Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ye sevk etti
Kocaeli'de kozmetik fabrikasındaki yangında yaralanan Ayten Aras konuştu
AKOM, İstanbul'da yarın kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi
Bakan Uraloğlu Kahire’deki TransMEA 2025 fuarı ve forumunda AA’ya konuştu
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı'nda bir çatlak yok, bir kırgınlık yok

Benzer haberler

AKOM, İstanbul'da yarın kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi

AKOM, İstanbul'da yarın kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi

Fütürist Gerd Leonhard, Türkiye E-Ticaret Haftası'nda konuşacak

İstanbul'da halde, bu sezon 13 bin 923 ton balık satışa sunuldu

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 22'nin altına düştü

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 22'nin altına düştü
Sonbahar renklerine bürünen "orman denizi" Yedigöller'de ziyaretçi yoğunluğu

Sonbahar renklerine bürünen "orman denizi" Yedigöller'de ziyaretçi yoğunluğu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet