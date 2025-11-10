Dolar
Gündem

Bakan Uraloğlu Kahire’deki TransMEA 2025 fuarı ve forumunda AA’ya konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu"Mısır'ın Akabe Limanı'ndan, Ürdün üzerinden Suriye'den Türkiye'ye karayolu taşımacılığını yaygınlaştırma noktasında bir görüşmemiz oldu. İnşallah onu önümüzdeki günlerde de konuşacağız." dedi.

Muhammed Emin Canik, Amer Fouad Fouad Solyman  | 10.11.2025 - Güncelleme : 10.11.2025
Bakan Uraloğlu Kahire’deki TransMEA 2025 fuarı ve forumunda AA’ya konuştu

İstanbul

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gelişen dünyada en gelişmiş ülkelerin bile kendi kendine yetmediğini belirterek, "Biz öncelikle komşu ülkelerimizle sonra da bölgedeki ülkelerle işbirliği yaparak, küresel anlamda hem rekabetçi hem de bölge ülkelerimizin çıkarlarını koruma amacıyla işbirliği yapma gayretindeyiz." dedi.

Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen TransMEA 2025 Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Akıllı Ulaşım, Lojistik ve Altyapı Fuarı ve Forumu'na katılan Uraloğlu, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bakan Uraloğlu, forumun oldukça önemli olduğunu belirterek, başta bölge ülkeleri olmak üzere Afrika, Avrupa ve Orta Doğu'dan fuara katılımın sağlandığını söyledi.

Ulaştırma ve lojistiğin önemine dikkati çeken Uraloğlu, "Artık gelişen değişen dünyada hiçbir ülke kendisine yetmiyor, mutlaka en gelişmiş ülkelerin bile diğerlerine ihtiyacı var. Bu da ancak doğru bir ulaştırma ve lojistik planlamasıyla hayata geçebilir. Onun için biz öncelikle komşu ülkelerimizle sonra da bölgedeki ülkelerle işbirliği yaparak, küresel anlamda hem rekabetçi hem de bölge ülkelerimizin çıkarlarını koruma amacıyla işbirliği yapma noktasında bir gayretimiz var." dedi.

Uraloğlu, Mısır ve Türkiye'nin konumu ile iki ülke arasındaki tarihi bağlara dikkati çekerek, "Bu vesileyle ilişkilerimizi biraz daha geliştirme noktasında neler yapabiliriz onları ele aldık. İş birliklerimizi konuştuk ve birinci sırada ticaretin ulaştırma ve lojistik anlamında güçlendirilmesi geliyor. Esasında biz bunu yaptığımızda siyasi ilişkilerimizi de bu anlamda desteklemiş geliştirmiş oluyoruz." diye konuştu.

Mısır ile Türkiye arasında Ro-Ro işletmeciliğinin yapılabilirliğini konuştuklarını söyleyen Uraloğlu, "Mısır'ın Akabe Limanı'ndan, Ürdün üzerinden Suriye'den Türkiye'ye karayolu taşımacılığını yaygınlaştırma noktasında bir görüşmemiz oldu. İnşallah onu önümüzdeki günlerde de konuşacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, "Mısır'da özellikle demiryolu, otoyol ve limancılık konusunda Mısır tarafı, yapmayı planladığı çok önemli projeler olduğunu bize aktardı. Bu konuda Türk müteahhitleriyle, iş insanlarıyla nasıl işbirliği yapabiliriz onu değerlendirdik. Bundan sonraki süreçte de bunları söylemde bırakmayacağız, eylem olarak da hayata geçireceğiz." şeklinde konuştu.

Türk iş insanlarının Mısır'da birçok iş yaptığını ve bunları geliştireceklerini söyleyen Uraloğlu, "Demiryolu taşımacılığı karbon emisyonu azaltma noktasında en önemli ulaştırma yöntemidir. Şu anda tabi dünya ticaretinin yüzde 85’i denizlerde yapılıyor, bu yapılmaya devam edecek ancak daha kısa süreli ve daha yeşil bir ulaştırma koridoru olma anlamında demiryollarını biz destekliyoruz. Bu noktada da ülkemizde yaptığımız birçok iş var." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Uzak Doğu'dan gelip Avrupa'ya bağlanan Orta Koridor ile Kalkınma Yolu projelerini hatırlatarak, "Irak’ın Faw limanından 1200 kilometre demiryolu ve karayoluyla Avrupa'ya bağlanma hedefleniyor. Yine Akabe'den Mısır'dan, Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye'ye hatta kalkınma yolu koridoruna Mısır'ın bağlanması noktasında elbette yapmamız gerekenler var." yorumunda bulundu.

Türkiye'nin çabalarına vurgu yapan Uraloğlu, "Biz Türkiye olarak kendi üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz ama söylediğim gibi sadece kendi gayretimiz yeterli değil. Komşularımızla, bölgemizle birlikte bir gayret içerisindeyiz. Bu forumlar bu konferanslar da tam da bunların konuşulduğu ve hayata geçirildiği etkinliklerdir." dedi.

Türkiye, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Irak'ın bulunduğu Kalkınma Yolu Koridoru projesine ilişkin Uraloğlu, "Kalkınma Yolu'nun projesini bitirdik. Normal zamanlarda ve kriz zamanlarında, elimizde bir alternatif de olsun istiyoruz. Doğu-Batı yönünde daha çok işleyen Orta Koridor ile birlikte, tarihi İpek Yolu Koridoruyla işleyen ticareti artık Kuzey-Güney bağlantılarıyla da güçlendirmemiz gerekir. Bu anlamda da Kalkınma Yolu ciddi bir şekilde bu düşünceye katkı sağlayacaktır." diyerek sözlerini bitirdi.

Bu haberi paylaşın
