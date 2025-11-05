Dolar
42.11
Euro
48.41
Altın
3,965.14
ETH/USDT
3,311.70
BTC/USDT
101,836.00
BIST 100
10,938.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Selçuk Üniversitesi’nin 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuşuyor
logo
Sağlık

Gece-gündüz arasındaki yüksek sıcaklık farkı damar yapısını bozup kalp krizi riskini artırıyor

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gök, gece-gündüz arasındaki yüksek sıcaklık farkının damar yapısını etkileyerek kalp krizi riskini artırdığını söyledi.

Gökhan Zobar  | 05.11.2025 - Güncelleme : 05.11.2025
Gece-gündüz arasındaki yüksek sıcaklık farkı damar yapısını bozup kalp krizi riskini artırıyor Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Gök, AA muhabirine, sonbahar aylarında gece-gündüz arasındaki sıcaklık farkının çok yükseldiğini ve bu durumun kalp sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sıcaklık değişimlerinin vücut üzerinde önemli bir stres faktörü oluşturduğunu ifade eden Gök, "Genel bilgi aslında kış aylarında kalp krizinin daha sık görüldüğü. Ancak gözlemsel çalışmalara baktığımızda kalp krizi artışı durumunu sonbaharla başlıyor. Bu dönemde artmaya başlayıp kış aylarında en yüksek seviyeye çıkıyor. Bunun başlıca sebebi sıcak ve soğuk geçişleri. Gece-gündüz arasındaki sıcaklık farkının en yüksek olduğu mevsim sonbahar." dedi.

Vücut ani ısı değişimlerine ayak uyduramıyor

Gök, insan vücudunun soğuk-sıcak geçişlerine hazırlıksız yakalandığını vurguladı.

Havanın gündüzleri sıcak, geceleri ise serin olduğu dönemlerde vücudun uyum sağlamakta zorlandığını anlatan Gök, şunları kaydetti:

"Soğuk hava özellikle kol ve bacak damarlarında büzüşmeye neden oluyor. Damarlardaki büzüşme tansiyonumuzu bir miktar yükseltir ve bundan vücudumuzda kalp krizine yatkınlık artar. Bunun yanında yine sonbaharda damarımızdaki kan yoğunluğu daha çok artar. Hematokrit​​​​​​​ değerimiz yükselir ve bu da pıhtılaşmaya yatkınlığı artırır. Özellikle kanda pıhtılaşmaya neden olan trombosit hücrelerinin agregasyonu soğuk aylarda artar, damarda pıhtılaşma yükselir."

Grip ve enfeksiyon hastalıkları da kalp sağlığını bozuyor

Gök, sonbahar aylarında grip ve enfeksiyon hastalıklarının daha sık görüldüğüne dikkati çekti.

Mevsimsel hastalıklara karşı korunmanın kalp sağlığı açısından önemli olduğunun altını çizen Gök, "Grip ve enfeksiyon hastalıkları inflamasyonu (iltihaplanma) artırıyor. İnflamasyon damar tıkanıklığının ana nedenlerinden biri. Özellikle damarlardaki plakları aktive ederek bunların çatlamasına ve damar tıkanıklığına neden oluyor. Damar tıkanıklığı da kalp krizi riskini artırıyor." diye konuştu.

Gök, vatandaşların vücudunu iyi tanıması, göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini ifade etti.

Hipertansiyon, diyabet, böbrek yetmezliği olan ve daha önceden kalp krizi geçiren hastaların rutin kontrollerini yaptırmalarını tavsiye eden Gök, bu dönemde mevsime uygun kıyafet giyilmesi, sağlıklı beslenme ve yeterli sıvı alımına dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de ihale usulsüzlüğü operasyonunda 3'ü belediye çalışanı 4 şüpheli yakalandı
Gaziantep lahmacunu AB'den coğrafi işaret tescili aldı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Hasan ve Selim İmamoğlu ifade verdi
CHP İstanbul il yönetiminin uzaklaştırılmasına yönelik itiraz reddedildi
İstanbul Valisi Gül, yılın 10 ayına ilişkin emniyet verilerini açıkladı

Benzer haberler

Gece-gündüz arasındaki yüksek sıcaklık farkı damar yapısını bozup kalp krizi riskini artırıyor

Gece-gündüz arasındaki yüksek sıcaklık farkı damar yapısını bozup kalp krizi riskini artırıyor

"Organlarımı bağışlayın" sözü 3 hastayı yaşama bağladı

Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti

5 gün arayla kalp krizi geçiren anne ve oğlu aynı gün yapılan anjiyoyla sağlığına kavuştu

5 gün arayla kalp krizi geçiren anne ve oğlu aynı gün yapılan anjiyoyla sağlığına kavuştu
Doğurganlık çağında doğurmak ve emzirmek meme kanseri riskini azaltıyor

Doğurganlık çağında doğurmak ve emzirmek meme kanseri riskini azaltıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet