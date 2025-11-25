Dolar
Sağlık, Araştırma

Araştırma: İnsan beyni 5 evreden geçiyor, 32 yaşına kadar ergenlik dönemini yaşıyor

Bilim insanları, insan beyninin yaşam boyunca 5 gelişim evresinden geçtiğini ve 9 yaşından 32 yaşına kadar ergenlik dönemini yaşadığını ortaya koydu.

Dilara Karataş  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
Ankara

Cambridge Üniversitesinden araştırmacıların yürüttüğü çalışmada, doğumdan 90 yaşına kadar yaklaşık 4 bin kişinin beyin taramaları incelendi.

Bu kapsamda beynin nöral bağlarının yaşam boyunca nasıl değiştiği haritalandı.

Araştırmaya göre beyin gelişimi, 9, 32, 66 ve 83 yaşlarında olmak üzere dört kritik dönüm noktasıyla birbirinden ayrılan 5 geniş dönemde gerçekleşiyor.

Beynin ilk gelişim süreci, doğumdan 9 yaşına kadar sürüyor. Bu dönemde bebeğin beynindeki nöronlar arasındaki bağlantıların çoğu azalırken, daha aktif olanlar korunuyor.

9-32 yaş arası ise beynin iletişim ağlarının en verimli hale geldiği "ergenlik dönemi" olarak tanımlandı. 32 yaşından sonra beyin yapısı, önceki dönemlere kıyasla daha istikrarlı bir yapıya geçiyor.

66 yaşında başlayan dönem "erken yaşlanma", 83 yaşında başlayan süreç ise "geç yaşlanma" olarak belirlendi. Bu iki kırılma noktası, beyindeki bağlantı verimliliğinde yaşa bağlı sağlık sorunları ve beyaz madde yapısındaki bozulmalarla ilişkilendirildi.

Araştırmanın başyazarı Alexa Mousley, "Bu, 20'li yaşların sonundaki kişilerin ergen gibi davrandığı anlamına gelmiyor. Değişen şey beynin gelişim yönü." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışmanın sonucu "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.

