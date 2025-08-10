Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından orman yangınlarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bu hafta yüksek seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle, orman alanlarında meydana gelebilecek yangınlara yönelik alınan tedbirlerin en üst seviyeye çıkarıldığını bildirdi.

Eylül Aşkın Akçay  | 10.08.2025 - Güncelleme : 10.08.2025
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından orman yangınlarına ilişkin açıklama

Ankara

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu hafta sıcaklıkların yüksek, nem oranının düşük ve rüzgarın etkili olması bekleniyor. Bu nedenle orman alanlarımızda yangın riskine karşı tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Yeşil Vatanımızı korumak hepimizin görevi. Doğamıza sahip çıkalım, ormanlarımızı birlikte koruyalım." ifadeleri kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, yangın riskine karşı alınan önlemlere ve kurallara ilişkin, "Orman alanlarında sigara içmek yasaktır. Ateş yakmak ve izinsiz kamp yapmak yasaktır. Halk, yangın tehlikesi ve kurallar hakkında sürekli bilgilendiriliyor. 776 gözetleme kulesi, 368 kamera ile 7/24 izleme yapılıyor. Dakikada 3,5 milyon hektar tarayan İHA'lar ve jandarma devriyeleri görevde." bilgilerine yer verildi.

