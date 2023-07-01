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Dışişleri Bakanı Fidan'dan, Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz için taziye mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde fenalaşarak yaşamını yitiren Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz için taziye mesajı yayımladı.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 01.07.2023 - Güncelleme : 01.07.2023
Dışişleri Bakanı Fidan'dan, Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz için taziye mesajı

Ankara

Bakan Fidan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz'ü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Büyükelçi Karagöz’ü, çalışkanlığı ve güler yüzü ile hatırlayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadesini kullandı.

Karagöz, Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu'nda denizde yüzerken fenalaşmıştı. Denizden baygın halde çıkarılan Karagöz, kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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