Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hayatını kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde fenalaşan Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz yaşamını yitirdi.
Muğla
İlçede tatil yapan Karagöz, Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu'nda denizde yüzerken fenalaştı.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz için taziye mesajı
- Dışişleri Bakanı Fidan'dan, Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz için taziye mesajı
Denizden baygın halde çıkarılan Karagöz, kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Karagöz'ün cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığım döneminde yakın çalışma arkadaşlığı yaptığımız Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz'ü kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisini güler yüzlü, çalışkan ve özverili bir insan olarak hatırlayacağız. Kıymetli ailesinin acısını paylaşıyor yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığından taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz'ü ani bir şekilde kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Büyükelçimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.