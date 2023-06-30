Dolar
26.05
Euro
28.49
Altın
1,920.00
ETH/USDT
1,933.30
BTC/USDT
30,517.00
BIST 100
5,759.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde fenalaşan Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz yaşamını yitirdi.

Ali Ballı, Sabri Kesen  | 30.06.2023 - Güncelleme : 01.07.2023
Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hayatını kaybetti

Muğla

İlçede tatil yapan Karagöz, Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu'nda denizde yüzerken fenalaştı.

Denizden baygın halde çıkarılan Karagöz, kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Karagöz'ün cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığım döneminde yakın çalışma arkadaşlığı yaptığımız Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz'ü kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisini güler yüzlü, çalışkan ve özverili bir insan olarak hatırlayacağız. Kıymetli ailesinin acısını paylaşıyor yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz'ü ani bir şekilde kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Büyükelçimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz için taziye mesajı
Dışişleri Bakanı Fidan'dan, Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz için taziye mesajı
Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hayatını kaybetti
Osmaniye'de fırtına ve sağanak etkili oldu
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz için taziye mesajı

Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hayatını kaybetti

Muğla sahillerinde bayramın üçüncü gününde de yoğunluk sürdü

Datça'da makilik alanda çıkan yangında 25 hektarlık alan zarar gördü

Datça'da makilik alanda çıkan yangında 25 hektarlık alan zarar gördü
Datça'da makilik alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Datça'da makilik alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Muğla sahillerinde bayramın ikinci gününde de yoğunluk yaşandı

Muğla sahillerinde bayramın ikinci gününde de yoğunluk yaşandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet