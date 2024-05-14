Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'in binlerce masum Filistinliyi sistematik şekilde öldürmesi soykırım fiilidir
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Masum Yahudilerin toplama kamplarında öldürülmesi ne kadar yanlışsa bugün masum Filistinli çocukların yataklarında bombalarla öldürülmesi o kadar yanlış." dedi.
Dışişleri Bakanı Fidan, "İsrail'in binlerce masum Filistinliyi sistematik şekilde öldürmesi, milyonlarca insanı yerlerinden etmesi soykırım fiilidir." ifadelerini kullandı.
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