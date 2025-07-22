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Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail, bölgesini gittikçe güçsüzleştirip kaosta tutmaya çalışan bir politika izliyor

Tuğba Altun  | 22.07.2025 - Güncelleme : 22.07.2025
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail, bölgesini gittikçe güçsüzleştirip kaosta tutmaya çalışan bir politika izliyor

Ankara

Dışişleri Bakanı Fidan, "(Süveyda) Çevresinde istikrarlı bir ülke görmek istemeyen İsrail, Suriye'yi bölmeyi amaçlamaktadır. İsrail, kendi bölgesini gittikçe güçsüzleştirip kaosta tutmaya çalışan bir politika izliyor." dedi.

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