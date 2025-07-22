Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail, bölgesini gittikçe güçsüzleştirip kaosta tutmaya çalışan bir politika izliyor
Ankara
Dışişleri Bakanı Fidan, "(Süveyda) Çevresinde istikrarlı bir ülke görmek istemeyen İsrail, Suriye'yi bölmeyi amaçlamaktadır. İsrail, kendi bölgesini gittikçe güçsüzleştirip kaosta tutmaya çalışan bir politika izliyor." dedi.
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