Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ziyarette bulunacak.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın BAE'de yapacağı görüşmelerde, Türkiye'nin BAE'yle çok boyutlu işbirliğini daha da geliştirmeyi arzu ettiğini ifade etmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 29 Eylül'de açıkladığı plan dahil olmak üzere, Gazze'de ateşkesin ve barışın sağlanmasına yönelik çabalar hakkında istişarelerde bulunması öngörülüyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Fidan'ın BAE'deki görüşmeler kapsamında, Suriye'de istikrar ve kalkınmanın sağlanmasını teminen Suriye hükümetinin desteklenmesinin önemini vurgulaması da planlanıyor.
Bakan Fidan, 5 Mayıs'taki BAE ziyareti kapsamında, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından kabul edilmiş ve Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'la görüşmüştü.
İkili ilişkiler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz 2023'te BAE ziyareti sırasında kurulması kararlaştırılan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey (YDSK) vasıtasıyla iki ülke arasındaki ilişkiler stratejik ortaklık düzeyine yükseltilmişti.
YDSK'nin ilk toplantısı 16 Temmuz'da Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın başkanlığında yapılmıştı.
Türkiye ile Körfez bölgesindeki en büyük ticaret ortağı olan BAE arasındaki ticaret hacmi 2024'te yaklaşık 16 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.