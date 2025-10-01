Dışişleri Bakanı Fidan, İspanyol mevkidaşı Albares ile Gazze'deki ateşkes planını görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile telefonda Gazze'de ateşkes sağlanmasını hedefleyen planı görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, İspanyol mevkidaşı Albares ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanmasını hedefleyen plan ele alındı.
