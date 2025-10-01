Dolar
Politika, İsrail’in Gazze saldırıları

Dışişleri Bakanı Fidan, İspanyol mevkidaşı Albares ile Gazze'deki ateşkes planını görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile telefonda Gazze'de ateşkes sağlanmasını hedefleyen planı görüştü.

Gökhan Çeliker  | 01.10.2025 - Güncelleme : 01.10.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, İspanyol mevkidaşı Albares ile Gazze'deki ateşkes planını görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, İspanyol mevkidaşı Albares ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanmasını hedefleyen plan ele alındı.

