Dışişleri Bakanı Fidan New York'ta Faslı ve Hollandalı mevkidaşlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentinde Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ve Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel ile ayrı ayrı bir araya geldi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, Faslı mevkidaşı Burita ve Hollandalı mevkidaşı van Weel ile New York'ta görüştü.
- Dışişleri Bakanı Fidan Malezyalı mevkidaşı Hasan ile New York'ta görüştü
- Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail, "Büyük İsrail" hayalleriyle körleşen bir haydut aktör haline gelmiştir
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı