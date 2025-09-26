Dolar
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan Malezyalı mevkidaşı Hasan ile New York'ta görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentinde, Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan ile bir araya geldi.

Tuğba Altun  | 26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
Dışişleri Bakanı Fidan Malezyalı mevkidaşı Hasan ile New York'ta görüştü Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Malezya Dışişleri Bakanı Hasan ile görüştü.

