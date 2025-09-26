Dışişleri Bakanı Fidan Malezyalı mevkidaşı Hasan ile New York'ta görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentinde, Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan ile bir araya geldi.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Malezya Dışişleri Bakanı Hasan ile görüştü.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı