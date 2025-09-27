Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Nijeryalı mevkidaşı Tuggar ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentinde, Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar ile bir araya geldi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Nijeryalı mevkidaşı Tuggar ile New York'ta Türkevi'nde görüştü.