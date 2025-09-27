Dolar
Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Nijeryalı mevkidaşı Tuggar ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentinde, Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar ile bir araya geldi.

Tuğba Altun  | 27.09.2025 - Güncelleme : 27.09.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Nijeryalı mevkidaşı Tuggar ile görüştü Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Nijeryalı mevkidaşı Tuggar ile New York'ta Türkevi'nde görüştü.

