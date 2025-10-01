Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile telefonda Gazze'de ateşkes sağlanmasını hedefleyen planı görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, İspanyol mevkidaşı Albares ve İtalyan mevkidaşı Tajani ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmelerde, Gazze'de ateşkes sağlanmasını hedefleyen plan ele alındı.
