logo
Politika, İsrail’in Gazze saldırıları

Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile telefonda Gazze'de ateşkes sağlanmasını hedefleyen planı görüştü.

Gökhan Çeliker  | 01.10.2025 - Güncelleme : 01.10.2025
Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, İspanyol mevkidaşı Albares ve İtalyan mevkidaşı Tajani ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmelerde, Gazze'de ateşkes sağlanmasını hedefleyen plan ele alındı.

