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Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Zeydan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile Ankara'da bir araya geldi.

Gökhan Çeliker  | 15.11.2024 - Güncelleme : 15.11.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Zeydan ile görüştü

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile Ankara'da bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.

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