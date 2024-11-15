Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Zeydan ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile Ankara'da bir araya geldi.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile Ankara'da bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.