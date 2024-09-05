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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekat Bölgesi'nde şehit olan Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Merve Yıldızalp  | 05.09.2024 - Güncelleme : 05.09.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekat Bölgesi'nde intikal faaliyeti sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan Piyade Binbaşı Ayan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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