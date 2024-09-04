Dolar
34.02
Euro
37.73
Altın
2,496.60
ETH/USDT
2,476.60
BTC/USDT
58,380.00
BIST 100
9,984.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrailliler, Netanyahu kabinesindeki bir çok bakanın konutunun önünde protesto gösterisi düzenliyor. Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'a geldi.
logo
Gündem

Pençe Harekat Bölgesinde kalp krizi geçiren binbaşı şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekat Bölgesinde intikal faaliyeti sırasında kalp krizi geçiren Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın şehit olduğunu duyurdu.

Mehmet Tosun  | 04.09.2024 - Güncelleme : 04.09.2024
Pençe Harekat Bölgesinde kalp krizi geçiren binbaşı şehit oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kalp krizi şüphesiyle hastaneye sevk edilen Ayan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Pençe Harekat Bölgesinde kalp krizi geçiren binbaşı şehit oldu
Elazığ'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Tokat'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 20 kişi yaralandı
MSB, "2024-2025 Uçuş Eğitim Yılı"nın başladığını duyurdu

Benzer haberler

Pençe Harekat Bölgesinde kalp krizi geçiren binbaşı şehit oldu

Pençe Harekat Bölgesinde kalp krizi geçiren binbaşı şehit oldu

MSB, "2024-2025 Uçuş Eğitim Yılı"nın başladığını duyurdu

MSB, Irak'ın kuzeyindeki hava harekatına ilişkin görüntüleri paylaştı

Diyarbakır'da jandarma uzman çavuş silah kazası sonucu şehit oldu

Diyarbakır'da jandarma uzman çavuş silah kazası sonucu şehit oldu
MSB ile SPK arasında "finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına yönelik işbirliği protokolü" imzalandı

MSB ile SPK arasında "finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına yönelik işbirliği protokolü" imzalandı
Milli Savunma Bakanı Güler, Eğirdir Dağ Komando Okulunun eğitim yılı açılış törenine katıldı

Milli Savunma Bakanı Güler, Eğirdir Dağ Komando Okulunun eğitim yılı açılış törenine katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet