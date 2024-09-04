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Elazığ'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İdris Demir  | 04.09.2024 - Güncelleme : 04.09.2024
Elazığ'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: İdris Demir/AA

Elazığ

Karakoçan köyü mevkiinde, meşe ağaçlarından oluşan ormanlık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü, Karakoçan İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına, 1 greyder, 3 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 40 personel ve 3 itfaiye aracıyla müdahalede bulunuldu.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 30 hektar ormanlık ve otluk alan zarar gördü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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