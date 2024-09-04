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Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Sabahattin Sallama  | 04.09.2024 - Güncelleme : 04.09.2024
Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Sabahattin Sallama/AA

Çanakkale

Pıtırelli köyünün Çardaktepe mevkisindeki tarım arazisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Köylülerin de destek vermesiyle orman ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle 30 kovan arı telef oldu, 1 hektar tarım arazisi zarar gördü.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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