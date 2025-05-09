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Küresel ısınma 1,5 santigrat dereceyi aşarsa 1 milyar insan iklim göçmeni olacak

Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) Başkanı Yusuf Günay, küresel ısınmanın 1,5 santigrat dereceyi aşması durumunda, 1 milyar insanın iklim göçmeni olacağını söyledi.

Gökhan Zobar  | 09.05.2025 - Güncelleme : 09.05.2025
Küresel ısınma 1,5 santigrat dereceyi aşarsa 1 milyar insan iklim göçmeni olacak

Edirne

Günay, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Yeşil Enerji Çalıştayı'nda "Enerjide Dönüşüm ve Yeşil Hidrojen" başlıklı bir sunum yaptı.

Günay, dünyanın küresel ısınmaya bağlı önemli bir iklim kriziyle karşı karşıya kaldığını vurguladı.

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Fosil yakıtların kullanımının, sera gazı salınımını artırdığını hatırlatan Günay, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklarla enerji üretiminin artırılması gerektiğine dikkati çekti.

Günay, küresel ısınmanın önlenmesi için tedbir alınmadığı takdirde dünya genelinde pek çok olumsuzluğun yaşanmaya devam edeceğini dile getirdi.

Küresel ısınmanın dünyayı tehdit ettiğini hatırlatan Günay, şunları kaydetti:

"Küresel ısınma eğer bu şekilde devam ederse 2070 yılında dünyanın 3'te 2'si yaşanmaz hale gelecek. Küresel ısınma 1,5 santigrat dereceyi aşarsa 1 milyar insan iklim göçmeni olacak ve göç etmek zorunda kalacak. O yüzden küresel ısınmayla mücadele etmek, son derece önemli. Son dönemde yaşadığımız sel, yangın ve doğal afetleri görüyoruz ve bunları, daha önce yaşadıklarımızdan çok daha farklı şekillerde görüyoruz."

Günay, iklim kriziyle mücadele hususunda Türkiye'nin de taraf olduğu 2015 Paris İklim Anlaşması'nın imzalandığını, 2021'de de Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın uygulanmaya başladığını sözlerine ekledi.

Dünyanın yeşil dönüşüme ihtiyacı olduğunu vurgulayan Günay, "Dünya genelinde enerji tüketiminin yüzde 80'i hala fosil yakıtlardan sağlanıyor. Yenilenebilir enerji kullanımı yüzde 12, nükleer enerji kullanımı yüzde 8 oranında." diye konuştu.

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