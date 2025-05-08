Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalkınma Yolu Projesi hem Irak'ın hem de tüm bölgemizin istikrarına katkı sağlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kalkınma Yolu Projesi, hem Irak'ın hem de tüm bölgemizin istikrarına ve refahına büyük katkı sağlayacaktır." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"Irak'ın huzuru ve istikrarını hiçbir zaman ülkemizden ayrı tutmadık, tutmuyoruz.
Türkiye'nin olduğu kadar Irak'ın milli güvenliğine de tehdit oluşturan PKK, FETÖ ve DEAŞ'a karşı mücadelenin sürdürülmesi konusunda kararlılığı teyit ettik.
Kalkınma Yolu Projesi, hem Irak'ın hem de tüm bölgemizin istikrarına ve refahına büyük katkı sağlayacaktır.
Kalkınma Yolu'na ilgi duyan ülkeleri, stratejik projenin parçası olmaya davet ediyorum. Görüşmemizde projenin hayata geçirilmesine yönelik adımları ele aldık.
Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı üzerinden petrol sevkiyatının yeniden başlaması gibi başlıklarda süratle ilerlemek istiyoruz.
Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimin, çok sayıda sivilin şehit olduğu füze saldırılarıyla sıcak çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz.
(Pakistan-Hindistan gerilimi) Ateşe benzin dökenlere rağmen olaylar geri dönülmez noktaya varmadan tansiyonun düşürülmesi için gayret gösteriyoruz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.