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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkanvekillerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkanvekillerini kabul etti.

Duygu Yener  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkanvekillerini kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkanvekillerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ederek, üyeleri önemli ölçüde yenilenen kurullara çalışmalarında başarılar dilediğini belirtti.

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Bilim, Teknoloji ve Yenilik, Eğitim ve Öğretim, Ekonomi, Güvenlik ve Dış Politika, Hukuk, Kültür ve Sanat, Sağlık, Sosyal ve Gençlik, Tarım ve Gıda ile Yerel Yönetimler ve Afet Politika Kurulları başkanvekillerinin kabulde hazır bulunduğunu belirten Altun, şunları kaydetti:

"Toplantıda Sayın Cumhurbaşkanımız, politika kurullarının hazırlayacakları rapor ve çalışmaları ile kendilerine destek vermesini beklediklerini, özenli, etkin, güçlü, pratik biçimde yapılacak çalışmaların kendilerine alacakları kararlarda katkı sağlayacağını ifade etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetin icraatlarının ve gelecek tasavvurunun milletimize, özellikle de genç nesillere yapıcı bir dille aktarılması konusunda politika kurullarının yapacakları çalışmaların önemli olduğunu belirtmiştir. Politika Kurullarından uzun vadeli vizyon ve program hazırlıkları konusunda nitelikli çalışmalar beklediğini söyleyen Sayın Cumhurbaşkanımız, 2028'de milletin karşısına bu vizyonla çıkılacağının ve Türkiye'yi geleceğe hazırlayarak yeni nesillere miras kalacak güçlü bir çerçeve ortaya koymak için gayret gösterdiklerinin altını çizmiştir."

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