Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu görevi ifa eden herkes milletin emanetine sahip çıkmakla mükelleftir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye bir hukuk devletidir. İster atanmış ister seçilmiş olsun, kamu görevi ifa eden herkes, milletin emanetine sahip çıkmakla mükelleftir." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştayın 163. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görevi, unvanı konumu ne olursa olsun kamu malının usulsüz ya da savurgan şekilde kullanılması, beytülmalin istismar edilmesi bizim için asla kabul edilemez. Türkiye bir hukuk devletidir. İster atanmış ister seçilmiş olsun, kamu görevi ifa eden herkes, milletin emanetine sahip çıkmakla mükelleftir." dedi.
Erdoğan, "Merkezi ve yerel yönetimlerde kaynakların amacına uygun kullanılması önceliğimizdir. Bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız." dedi.
Erdoğan, "Sayıştay Başkanlığımız yapay zeka da dahil denetimlerin dijital dönüşümünde önemli bir çaba sarf ediyor. Programının test aşamasına gelmesi takdire şayandır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde yürütülen tahkikatları gayet olumlu karşılıyoruz. Türkiye'yi safrasındaki taşlardan kurtaracak adımın kazananı ülkemiz ve demokrasimiz olacaktır." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.