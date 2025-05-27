Dolar
38.98
Euro
44.34
Altın
3,293.14
ETH/USDT
2,647.70
BTC/USDT
109,674.00
BIST 100
9,248.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu görevi ifa eden herkes milletin emanetine sahip çıkmakla mükelleftir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye bir hukuk devletidir. İster atanmış ister seçilmiş olsun, kamu görevi ifa eden herkes, milletin emanetine sahip çıkmakla mükelleftir." dedi.

27.05.2025 - Güncelleme : 27.05.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu görevi ifa eden herkes milletin emanetine sahip çıkmakla mükelleftir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştayın 163. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görevi, unvanı konumu ne olursa olsun kamu malının usulsüz ya da savurgan şekilde kullanılması, beytülmalin istismar edilmesi bizim için asla kabul edilemez. Türkiye bir hukuk devletidir. İster atanmış ister seçilmiş olsun, kamu görevi ifa eden herkes, milletin emanetine sahip çıkmakla mükelleftir." dedi.

Erdoğan, "Merkezi ve yerel yönetimlerde kaynakların amacına uygun kullanılması önceliğimizdir. Bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız." dedi.

Erdoğan, "Sayıştay Başkanlığımız yapay zeka da dahil denetimlerin dijital dönüşümünde önemli bir çaba sarf ediyor. Programının test aşamasına gelmesi takdire şayandır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde yürütülen tahkikatları gayet olumlu karşılıyoruz. Türkiye'yi safrasındaki taşlardan kurtaracak adımın kazananı ülkemiz ve demokrasimiz olacaktır." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Büyükşehir Belediyesinde yaklaşık 23 bin işçi greve çıkıyor
Ordu'da boğazına erik kaçan lise öğrencisi Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
İstanbul'da 29 Mayıs'ta toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak
Samsun-Ordu kara yolunda kütle kayması nedeniyle 1250 metre uzunluğundaki alan kamulaştırılacak
Uzmanından kurban seçimi ve kesimiyle ilgili dikkat edilecek hususlar

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel Karamollaoğlu'ndan 70 bin lira manevi tazminat kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel Karamollaoğlu'ndan 70 bin lira manevi tazminat kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu görevi ifa eden herkes milletin emanetine sahip çıkmakla mükelleftir

Erdoğan, Aliyev ve Şerif, işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarındaki 3. havalimanının açılışını yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet demek düzen, nizam, intizam demektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet demek düzen, nizam, intizam demektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet