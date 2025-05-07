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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü.

Mehmet Tosun, Merve Yıldızalp  | 07.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim, 6 Mayıs gecesi gerçekleşen saldırı ve güncel gelişmeler ele alındı.

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Görüşmede, Türkiye'nin Pakistan ile dayanışmasını ifade eden Erdoğan, saldırıda şehit olan Pakistanlılara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Türkiye'nin, Pakistan'ın bu süreçteki soğukkanlı ve itidalli politikasını desteklediğini, Cammu-Keşmir'deki terör saldırısına ilişkin tarafsız, şeffaf ve güvenilir bir uluslararası soruşturma yürütülmesi teklifinin isabetli olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin gerilimin tırmanmasını önlemek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu, bu konuda diplomatik temasların sürdürüleceğini ifade etti.

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