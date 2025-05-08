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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi resmi törenle karşıladı.

Mümin Altaş  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi resmi törenle karşıladı Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata - AA

Ankara

Sudani'nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudani'yi külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Sudani'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından, iki ülkenin milli marşları çalındı.

Sudani, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ile askerlere de yer verildi, top atışı yapıldı.

08.05.2025

Erdoğan ve Sudani, merdivenlerde iki ülke bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

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İkili ve heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Sudani, görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak.

Törende, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

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