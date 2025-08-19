Dolar
İstanbul polisinden "huzur" uygulaması

İstanbul genelinde polis ekiplerince helikopter destekli "huzur" uygulaması yapıldı.

Yağız Ekrem Çiftçi, İlyas Kaçar, Alper Korkmaz  | 19.08.2025 - Güncelleme : 19.08.2025
İstanbul polisinden "huzur" uygulaması Fotoğraf: Yağız Ekrem Çiftçi/AA

İstanbul

Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş, Özel Harekat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Oluşturulan uygulama noktalarında durdurdukları araçları detaylı arayan ekipler, sürücü ve yolcuların kimliklerini kontrol etti.

Taksim Meydanı ve Millet Caddesi’ndeki uygulama noktalarında görevli ekipler, sürücülerin belgelerini inceledi, yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı.

Denetime polis helikopteri de destek verdi.

