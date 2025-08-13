Dolar
Ekonomi

Ankara'daki gıda denetimlerinde 320 bin etiket ele geçirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara Yenimahalle'de gerçekleştirilen denetimlerde 23 bin 919 kilogram gıda maddesi, 2 bin litre sıvı gıda ve 320 bin gıda etiketinin ele geçirildiğini bildirdi.

Hülya Ömür Uylaş  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
Ankara'daki gıda denetimlerinde 320 bin etiket ele geçirildi

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığı, Next Sosyal'deki hesabından gıda denetimleriyle ilgili paylaşım yaptı.

Halk sağlığını tehdit eden gıdalara karşı denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtilen açıklamada, "Ankara Yenimahalle'de gıda kontrol görevlilerimiz ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli şekilde gerçekleştirilen denetimlerde, 23 bin 919 kilogram gıda maddesi, 2 bin litre sıvı gıda, 320 bin gıda etiketi ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.

Tespit edilen bozulmuş, niteliği değiştirilmiş ve izlenebilirliği olmayan gıda ürünleri ile etiketsiz ürünlerin incelenerek gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedilen açıklamada, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak için denetimlere durmaksızın devam edildiği vurgulandı.

