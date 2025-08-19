Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefonda görüştü.

Orhan Onur Gemici  | 19.08.2025 - Güncelleme : 19.08.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Rutte, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Avrupa Birliği (AB) liderleri ile gerçekleştirdiği zirve sonrası dönüş yolunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

Görüşmede, Ukrayna-Rusya arasındaki barış sürecine ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Türkiye'nin Ukrayna barış süreci ve Karadeniz'in güvenliği konusundaki önemli rolüne değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte, NATO'nun en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye'nin, barış sürecine katkısı ve yakın koordinasyon konusunda mutabık kaldı.

Erdoğan ve Rutte, uygulanabilir ve sürdürülebilir güvenlik garantileri konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

