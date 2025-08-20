Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.10'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 4,54 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.