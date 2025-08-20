Dolar
Gündem

DMM, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda "milli egemenliğin hedef alındığı" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda Türkiye'nin egemenliğini ve milli birliğini hedef alan talepler olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Emrullah Cesur  | 20.08.2025 - Güncelleme : 20.08.2025
DMM, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda "milli egemenliğin hedef alındığı" iddiasını yalanladı

Ankara

DMM'den yapılan açıklamada, çeşitli sosyal medya mecralarında, bir siyasi partinin TBMM çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda, Türkiye'nin egemenliğini ve milli birliğini hedef alan taleplerde bulunduğu yönünde yapılan paylaşımların, tamamen asılsız ve dezenformasyon içerdiği belirtildi.

Terörsüz Türkiye sürecinin, Türkiye Yüzyılı hedeflerine giden yolda milli birlik ve beraberliği pekiştiren, toplumsal barışı güçlendiren stratejik bir çalışma olduğu ifade edilen açıklamada, sürecin önemli bir parçası olan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun faaliyetlerini, Meclis'te temsil edilen 11 siyasi partiden toplam 51 üyenin katılımıyla büyük bir dikkat ve uyum içinde sürdürdüğü kaydedildi.

Komisyonun bugüne kadar gerçekleştirdiği 4 toplantının gündemi ve içeriklerinin şeffaflık ilkesi çerçevesinde kamuoyuyla paylaşıldığının altı çizilen açıklamada, komisyon çalışmaları basına açık olarak yürütüldüğü, oturumların muhabirler tarafından takip edildiği ve görüşme tutanaklarının TBMM'nin resmi internet sitesinde yayımlandığı aktarıldı.

Komisyonun gerçekleştirdiği tek gizli oturumun, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları ile Milli İstihbarat Başkanlığı'nın komisyon üyelerini bilgilendirmek amacıyla katıldığı toplantı olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu toplantı da dahil olmak üzere, sosyal medyada dolaşıma sokulan hiçbir talep veya teklif kesinlikle gündeme getirilmemiştir. Hal böyle iken, Komisyonun gündemine hiç gelmemiş, hiçbir parti tarafından teklif edilmemiş ve müzakere konusu dahi olmamış hususları çarpıtarak kamuoyuna sunmak, yalan ve iftira yoluyla Terörsüz Türkiye sürecini hedef alan açık bir provokasyondur. Kamuoyunun, yalnızca Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından yapılan resmi açıklamalara itibar etmesi, asılsız, gerçek dışı ve provokatif nitelikteki dezenformasyon içeriklerine kesinlikle değer vermemesi önemle rica olunur."

