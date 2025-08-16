Dolar
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Trump-Putin görüşmesi) Görüşmeler savaşın sonlandırılması arayışlarına ivme kazandırmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında Alaska'da gerçekleştirilen görüşmelerin Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırdığını bildirdi.

Utku Şimşek  | 16.08.2025 - Güncelleme : 16.08.2025
Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska'da gerçekleştirilen görüşmelerin Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırdığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin arasında Alaska'da gerçekleştirilen görüşmeler Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırmıştır. Alaska Zirvesi'ni memnuniyetle karşılıyor, bu yeni sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz. Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır."

