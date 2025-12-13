Dolar
Gündem

16. Büyükelçiler Konferansı 15-19 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek

Dışişleri Bakanlığı tarafından geleneksel olarak düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın on altıncısı, 15-19 Aralık tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

Büşranur Keskinkılıç  | 13.12.2025 - Güncelleme : 13.12.2025
16. Büyükelçiler Konferansı 15-19 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 16. Büyükelçiler Konferansı bu yıl, Türkiye'nin barışa, bölgesel istikrara ve küresel refaha katkı sunma vizyonunu yansıtan "Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika" temasıyla düzenlenecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 15 Aralık'ta yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak konferansa, 148 Büyükelçilik ve 14 Daimi Temsilcilikte görev yapan büyükelçilerin yanı sıra Bakanlık merkez teşkilatında görevli çok sayıda büyükelçi ve üst düzey yetkili iştirak edecek.

16. Büyükelçiler Konferansı'nda, Türk dış politikasının gündeminde bulunan ekonomi, güvenlik, savunma, bağlantısallık, enerji, çevre ve iklim, dijitalleşme, insani yardımlar, arabuluculuk ve kamu diplomasisi gibi alanlar etraflıca ele alınacak, bölgesel ve küresel meseleler hakkında kapsamlı istişarelerde bulunulacak.

Konferans kapsamında ayrıca, Dışişleri Bakanlığının kurumsal yapısının ve idari işleyişinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların da ele alınması bekleniyor.

Büyükelçiler, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İş Konseyleri ile bölgeler bazında bir araya gelerek görev yaptıkları ülkelerdeki iş ve yatırım fırsatlarını da değerlendirme fırsatı bulacak.

Büyükelçiler Konferansı

Dışişleri Bakanlığı tarafından 2008'den bu yana düzenlenen ve Türk diplomasisinin hafızası niteliğini taşıyan Büyükelçiler Konferansı, Türkiye'nin dış politikasına yön veren öncelikler ile stratejik hedeflerinin bütüncül bir yaklaşımla ele alındığı, güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirilmesine ve gelecek dönemde izlenecek yol haritasının şekillendirilmesine imkan tanıyan üst düzey istişare ve değerlendirme platformu olarak yapılıyor.

Dışişleri Bakanlığının kurumsal planlama çalışmalarına da zemin hazırlayan Konferans, dış politika yapım ve uygulama süreçlerine katkı sunan kurum ve kuruluşlarla eş güdüm tesis edilmesine de hizmet ediyor.

Büyükelçiler Konferansları aynı zamanda, yurt içinde farklı çevrelerin Türk dış politika vizyonu hakkında bilgilendirilmesini sağlayan önemli bir iletişim kanalı işlevi görürken, kamu diplomasisinin güçlendirilmesine ve Türkiye'nin uluslararası alandaki görünürlüğünün artırılmasına katkı sunuyor.

Türkiye, 148'i Büyükelçilik, 14'ü Daimi Temsilcilik, 99'u Başkonsolosluk, 1'i Konsolosluk Ajanslığı, 1'i Konsolosluk Bürosu ve 1'i Ticaret Ofisi olmak üzere, toplam 264 misyondan oluşan diplomatik temsil ağıyla dünya çapında ilk üç ülke arasında yer alıyor.

Büyükelçiler Konferansı'nın sonuncusu, "Türkiye'nin Diplomasi Hamleleri ve Küresel Yansımaları" temasıyla 9-13 Aralık 2024'te düzenlenmişti.

