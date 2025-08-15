Dolar
Dünya

ABD'nin Alaska eyaletindeki Trump-Putin zirvesi sona erdi

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska eyaletinde yapılan görüşme bitti.

Yasin Yorgancı  | 15.08.2025 - Güncelleme : 16.08.2025
ABD'nin Alaska eyaletindeki Trump-Putin zirvesi sona erdi

Washington

ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin, beraberindeki üst düzey heyetlerle Alaska'nın Anchorage kentinde bir araya geldi.

İki lider, uçaktan indikten sonra birbirlerini selamladı ve kırmızı halıda beraber yürüdü.

Ardından iki lider, havaalanından Trump'ın makam aracıyla toplantının yapılacağı salona gitti.

15.08.2025

Rusya ile Ukrayna arasında olası ateşkesi ve ikili ilişkileri ele alan liderlerin "Barışın Peşinde" temasıyla yürütülen görüşmesi tamamlandı.

Görüşme, yaklaşık 3 saat sürdü.

"Üçe üç" formatındaki görüşmede, Trump'a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff eşlik ederken, Putin'in heyetinde ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov yer aldı.

Alaska’da Trump-Putin zirvesi

Trump, Alaska'ya gitmek için bindiği Air Force One uçağında basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, görüşme sonucunda Rusya ile Ukrayna arasında bir ateşkes kararının alınmaması durumunda "mutlu olmayacağını" ifade etmişti.

Donald Trump, Alaska'daki görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'nı durduracak bir formül çıkmaması halinde Rusya'ya yaptırım uygulayacağını yinelemişti.

