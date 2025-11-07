Dolar
Dünya

Rusya: ABD ve diğer ülkelerin nükleer alandaki eylemlerini titizlikle takip ediyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ve diğer ülkelerin nükleer alandaki eylemlerini titizlikle takip ettiklerini belirterek, "Bu, Amerikan cephaneliğindeki stratejik taarruz silahlarının test edilmesi için de geçerli." dedi.

Dmitri Chirciu  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
Rusya: ABD ve diğer ülkelerin nükleer alandaki eylemlerini titizlikle takip ediyoruz

Moskova

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

ABD'nin nükleer denemeleri gerçekleştirme ihtimalini değerlendiren Zaharova, Washington'un bu konuda çelişkili açıklamalar yaptığını söyleyerek, "Bunun arkasında yatan nedenlerin açıklığa kavuşturulması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Zaharova, ABD'nin bu konudaki adımlarını takip ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Elbette, Rusya'nın ilgili kurumları ABD ve diğer ülkelerin nükleer alandaki eylemlerini titizlikle takip ediyor. Bu, Amerikan cephaneliğindeki stratejik taarruz silahlarının test edilmesi için de geçerli."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce Güvenlik Konseyi üyelerine nükleer denemelerin hazırlıkları için gerekli çalışmaların yapılması talimatı verdiğine dikkati çeken Zaharova, Bakanlığın verilen talimatlar doğrultusunda gerekli çalışmalara başladığını kaydetti.

"AB'nin askerileştirilmesi eğilimi felaket niteliğinde"

ABD'nin Venezuela'ya yönelik olası askeri operasyon düzenlemesi ihtimalini değerlendiren Zaharova, bunun, gerginliğin artmasına yol açacağını söyledi.

Zaharova, AA muhabirinin, "ABD'nin Nijerya'yı yardımları kesmek ve askeri saldırı düzenlemekle tehdit etmesini Moskova nasıl değerlendiriyor?" yönündeki sorusunu ise "Durumu takip ediyor, uluslararası hukuka sıkı sıkıya uymaya çağırıyoruz." şeklinde yanıtladı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin askerileştirilmesi sürecine değinen Zaharova, "Bu eğilimin felaket niteliğinde olduğunu düşünüyoruz. Ukrayna'daki olaylar ve Batı'nın bu olaylardaki rolü göz önüne alındığında bu, Avrupa’da askeri siyasi risklerin aşırı derecede artmasına yol açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Sırbistan'ın Ukrayna ile ilgili sözüne bağlı kalacağını umuyoruz"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in "Avrupa'ya kısıtlamasız mühimmat satmaya hazır oldukları ve alıcı ülkelerin bunları istediği ülkelere verebileceği" yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, Vucic'in bu konuda birbiriyle çelişen açıklamalar yaptığına işaret etti.

Sözcü Zaharova, "Vucic, Moskova'da bulunduğunda bir açıklama yapıyor, başka coğrafyalarda verdiği röportajlarında ise başka bir açıklama yapıyor. Sırbistan yönetimi, bize defalarca Sırp üretimli mühimmat ihracatının sıkı denetim altında olduğuna ve bunların Ukrayna'ya verilmeyeceğine dair söz verdi. Belgrad'ın bu vaatlere sıkı sıkıya bağlı kalacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

