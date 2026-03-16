Beyrut'un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız. İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'e bombalar düşüyor.
Dünya

Anket: ABD'de genç seçmenlerin yüzde 63'ü İsrail hakkında "olumsuz" düşüncelere sahip

ABD'de yapılan anket, seçmenler arasında İsrail'e yönelik olumsuz düşüncelerin son yıllarda arttığını ve 35 yaş altı katılımcıların yüzde 63'ünün İsrail'e yönelik "olumsuz" düşüncelere sahip olduğunu gösterdi.

Emirhan Demir  | 16.03.2026 - Güncelleme : 16.03.2026
Anket: ABD'de genç seçmenlerin yüzde 63'ü İsrail hakkında "olumsuz" düşüncelere sahip

Ankara

NBC News televizyonunun, ABD'de 1000 kayıtlı seçmenle 27 Şubat-3 Mart'ta yaptığı ankette, katılımcılara İsrail'e ilişkin görüşleri soruldu.

Anket sonucunda, seçmenlerin Filistin'e ve İsrail'e yönelik düşüncelerinin son yıllarda önemli değişimler geçirdiği görüldü.

Kanalın 2013'te yaptığı bir ankette katılımcıların yüzde 13'ü İsrail'e karşı Filistin'e "sempati duyduğunu" belirtirken, son yapılan ankette bu oran yüzde 39'a çıktı.

Yıllar içerisinde Filistin'e yönelik sempatinin ise özellikle gençlerde ve Demokrat Parti seçmenlerinde arttığı ortaya kondu.

2023'teki bir ankette 35 yaş altı katılımcıların yüzde 37'si İsrail hakkında "olumsuz" düşüncelere sahipken, bu oran güncel ankette yüzde 63'e yükseldi.

İsrail'e karşı Filistin'e "sempati duyduğunu" söyleyen Demokratların oranının 2013'te yüzde 18, son ankette ise yüzde 67 olduğu gözlemlendi.

Anket: ABD'de genç seçmenlerin yüzde 63'ü İsrail hakkında "olumsuz" düşüncelere sahip

Anket: ABD'de genç seçmenlerin yüzde 63'ü İsrail hakkında "olumsuz" düşüncelere sahip

