Dünya, Yapay zeka

Araştırmaya göre, ABD'de yapay zekanın tehdit ettiği mesleklerin yüzde 86'sında kadınlar çalışıyor

ABD'de yapılan araştırmaya göre, yapay zekanın tehdit ettiği meslek gruplarında çalışanların yüzde 86'sını kadınlar oluşturuyor.

Damla Delialioğlu  | 16.03.2026 - Güncelleme : 16.03.2026
Ankara

Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre, düşünce kuruluşları GovAI ve Brookings Enstitüsünden araştırmacılar, gelişen yapay zeka teknolojilerinin hangi meslek gruplarını ne ölçüde etkilediğini inceleyen araştırma yaptı.

Araştırmada, ABD'de yapay zekanın risk teşkil ettiği işlerde çalışanların yüzde 86'sını kadınların oluşturduğu belirtilerek, otomasyonun yarattığı olumsuz etkilerin toplum genelinde dengeli bir şekilde dağılmadığına işaret edildi.

Araştırmaya göre, çalışanlarının yüzde 77'si kadın olan mütercim-tercümanlık mesleğinin yapay zeka tarafından tehdit edilme olasılığı "çok yüksek" bulundu.

Çalışanların yüzde 95'i kadın olan yönetici asistanlarının da mesleklerinin yapay zeka yüzünden risk altına girme olasılığı "yüksek" olarak değerlendirildi.

Öte yandan, çalışanlarının yüzde 78'i kadın olan uçuş görevlileri ve yüzde 88'i kadın olan yardımcı hemşirelerin mesleklerinin yapay zeka yüzünden tehlikeye girme olasılığı "düşük" olarak değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatına ilişkin açıklama
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kadir Gecesi mesajı
Türkiye, İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatını "en güçlü biçimde" kınadı

Benzer haberler

Anket: ABD'de genç seçmenlerin yüzde 63'ü İsrail hakkında "olumsuz" düşüncelere sahip

Anket: ABD'de genç seçmenlerin yüzde 63'ü İsrail hakkında "olumsuz" düşüncelere sahip

Araştırmaya göre, ABD'de yapay zekanın tehdit ettiği mesleklerin yüzde 86'sında kadınlar çalışıyor

İran: Topraklarımıza saldırı düzenlenmeyeceğinden emin olmadan, saldırının durmasını konuşmak anlamsız

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı kullanan ülkeleri "boğazın açılması için" desteğe çağırdı

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı kullanan ülkeleri "boğazın açılması için" desteğe çağırdı
Irak’taki en büyük petrol sahalarından birine İHA saldırısı düzenlendi

Irak’taki en büyük petrol sahalarından birine İHA saldırısı düzenlendi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD, İsrail ve İran'a, saldırıları durdurmaları çağrısını yineledi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD, İsrail ve İran'a, saldırıları durdurmaları çağrısını yineledi
