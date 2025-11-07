Rusya'daki Dağıstan bölgesinde helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi öldü
Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde bir helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Moskova
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Ka-226" tipi helikopter, Dağıstan bölgesinde bulunan Açisu yerleşim yerinde bir evin üzerine düştü.
Helikopterin düşmesi sonucu yangın çıktı. Olay yerine acil servis ekipleri sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya teknik arızanın neden olduğu ifade edildi.
Helikopterin, Kizlyar Elektromekanik Fabrikası çalışanlarını taşıdığı belirtildi.
Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, olay yerinde çalışmaların sürdüğünü belirterek, "İlk belirlemelere göre, 4 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı." ifadesini kullandı.