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Danıştay 157 yaşında

"Şurayı Devlet" adıyla 1868 yılında kurulan Danıştay, 157'nci yaşını kutluyor.

Abdullah Sarica  | 09.05.2025 - Güncelleme : 09.05.2025
Danıştay 157 yaşında

Ankara

Padişah Abdülaziz'in 10 Mayıs 1868 günlü nutkuyla fiilen çalışmaya başlayan "Şurayı Devlet", imparatorluk döneminde 54 yıl görev yaptı.

Danıştayın faaliyeti, 4 Kasım 1922'de İstanbul'daki bütün merkez kuruluşlarının "Meclis Hükümeti"nin yönetimine geçtiği sırada sona erdi.

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Cumhuriyet devrinde 669 sayılı Kanun'la yeniden kurulan Danıştay, 6 Temmuz 1927'de çalışmaya başladı.

1982'de ilk derece idari yargı mercileri olan idare ve vergi mahkemelerinin kurulmasıyla idari yargı örgütünün kuruluşu tamamlandı. Bugün Danıştay, bu mahkemelerin üzerinde bir temyiz merci olarak yargı görevine devam ediyor.

Anayasada öngörülen yüksek mahkemelerden biri olan Danıştay, Anayasanın 155'inci maddesine göre, yürütme organına yardımcı bir inceleme, danışma ve karar organı olmanın yanı sıra yönetimin yargı yoluyla denetlenmesinde etkin ve önemli görev yapan bir yargı kuruluşu.

Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri

Danıştayın 157'nci kuruluş yıl dönümü ile "Danıştay ve İdari Yargı Günü" dolayısıyla bu yıl da çeşitli etkinlikler yapılacak.

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'i ziyaret edecek. 12 Mayıs'ta ise Danıştay Konferans Salonu'nda tören düzenlenecek. Yiğit, bu törende konuşma yapacak.

Aynı gün Danıştay Eğitim ve Sosyal Tesisleri'nde "İmar Hukuku Sorunları" konulu sempozyum düzenlenecek.

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