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TDV gençlere yönelik "İlk Kurbanım İlk İyiliğim" kampanyasını bu yıl da sürdürecek

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), gençlerin kurban ibadetiyle tanışmasını sağlamak amacıyla başlattığı "İlk Kurbanım İlk İyiliğim" kampanyasını bu yıl da sürdürecek.

Fırat Taşdemir  | 09.05.2025 - Güncelleme : 09.05.2025
TDV gençlere yönelik "İlk Kurbanım İlk İyiliğim" kampanyasını bu yıl da sürdürecek

Ankara

TDV'den yapılan açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle yürütülen vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında devam eden kampanyanın gençleri dini bir ibadetle tanıştırdığı, yardımlaşma ve dayanışma kültürünün kuşaktan kuşağa aktarılmasına katkı sağladığı belirtildi.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, gençlerin kurban ibadetiyle buluşmalarını önemsediklerini belirterek, "Genç kardeşlerimizin ilk kurbanlarını 'İlk Kurbanım İlk İyiliğim' kampanyamızla gerçekleştirmeleri, yalnızca ibadetin ifası değil, aynı zamanda bir iyilik yolculuğuna atılan ilk adımdır. Bu kampanya, genç yüreklerde ibadet şuuru ve sosyal sorumluluk bilincini aynı anda yeşertiyor." açıklamasını yaptı.

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Gençlerin milli ve manevi değerlere olan bağlılıklarının toplumsal dayanışmanın sürekliliği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Turan, "Gençlerimizin bu iyilik hareketine katılımı, yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzün nesilden nesile aktarılmasına vesile oluyor. Onların duyarlılığı ve kampanyayı gönülden sahiplenişi, iyiliği çoğaltan en güçlü umudumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.

Kurban bağışlarını bu yıl da Türkiye başta olmak üzere Gazze ve diğer kriz bölgelerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 80 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını ifade eden Turan, vekaletle kurban kesim hisse bedelinin yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında ise 5 bin 450 lira olarak belirlendiğini hatırlattı.

Turan, hayırseverlerin "tdv.org" ve "bagis.tdv.org" web adresi, TDV mobil bağış uygulaması, il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, PTT ve banka şubeleri aracılığıyla bağış yapabileceğini kaydetti.

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