Kültür

Sultan 2. Abdülhamid'in 137 yıl önce Filipinler'e gönderdiği Kur'an-ı Kerim, Maranao diline tercüme edildi

Sultan 2. Abdülhamid'in 137 yıl önce Filipinler'in Mindanao bölgesine gönderdiği Kur'an-ı Kerim, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Maranao diline tercüme edilerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubuyla Moro halkına ulaştırıldı.

Fırat Taşdemir  | 06.09.2025 - Güncelleme : 06.09.2025
Sultan 2. Abdülhamid'in 137 yıl önce Filipinler'e gönderdiği Kur'an-ı Kerim, Maranao diline tercüme edildi Fotoğraf: TDV

Ankara

TDV'den yapılan açıklamaya göre, "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında, Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde yaşayan Moro Müslümanlarına 3 bin Kur'an-ı Kerim meali hediye edildi.

Mushafların takdimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yazılan mektupla, Mindanao State University (MSU) Aga Khan Müzesi'nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Sultan 2. Abdülhamid'in 1888 yılındaki ramazanda Mindanao bölgesine gönderdiği Mushaf-ı Şerif, H.R. Alim Alapa tarafından hazırlandı.

Türkiye Diyanet Vakfı da Mushaf-ı Şerif'i Maranao diline tercüme ederek, Türkiye-Filipinler Dostluk Vakfı aracılığıyla Moro halkına ulaştırdı.

"137 yıl önce açılan yoldan yürüyoruz"

Sultan 2. Abdülhamid'in 137 yıl önce gönderdiği mektubun Maranao tercümesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı mektupla teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektupta şu ifadeleri kullandı:

"Osmanlı Devleti'nin 34. Sultanı merhum Abdülhamid Han'ın 137 sene önce açtığı yoldan yürüyerek, muazzez kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Maranao lisanıyla hazırlanan bu mealini gönül coğrafyamızda müstesna bir yeri olan siz Morolu kardeşlerimize hediye etmenin sonsuz bahtiyarlığı içindeyim.

Türkiye Diyanet Vakfımızın gayretleri ve titiz çalışmalarıyla hazırlanan bu kıymetli hediyenin, birliğimizin, dayanışmamızın ve ebedi kardeşliğimizin güçlenmesine vesile olmasını Cenabıallah'tan niyaz ediyorum. Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bugüne kadar olduğu gibi inşallah gelecekte de Müslüman Moro halkının yanında olmaya devam edeceğiz.

Tüm insanlığın rahmet ve hidayet kaynağı olarak gönderilen Kur'an-ı Kerim, hayat rehberimiz olarak kıyamete kadar yolumuzu aydınlatmayı sürdürecektir. Her birinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Allah Teala yar ve yardımcınız olsun."

