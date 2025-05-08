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Gündem

Veysel Eroğlu, Irak Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Irak nezdinde özel temsilci atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mehmet Şah Yılmaz  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
Veysel Eroğlu, Irak Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi

Ankara

Bu karara göre Veysel Eroğlu, Irak nezdinde özel temsilci olarak görevlendirildi.

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