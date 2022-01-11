Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Yunanistan Büyükelçisi Lazaris ve El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Calderon, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos Lazaris'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Lazaris, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Lazaris'in eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
El Salvador
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Calderon, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Calderon'un eşi ve çocukları ile bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.