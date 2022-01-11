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Politika

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Yunanistan Büyükelçisi Lazaris ve El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Calderon, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Zafer Fatih Beyaz   | 11.01.2022
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos Lazaris'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Lazaris, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Lazaris'in eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

El Salvador

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Calderon, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Calderon'un eşi ve çocukları ile bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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