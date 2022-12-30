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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brezilyalı futbolcu Pele için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilyalı futbolcu Pele'nin vefatı nedeniyle sosyal medyadan taziye mesajı paylaştı.

Zeynep Rakipoğlu   | 30.12.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brezilyalı futbolcu Pele için taziye mesajı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya futbolunun en büyük isimlerinden biri olan Pele'nin ölümü beni derinden üzdü. Efsanesi olduğu Brezilya halkının bu büyük acısını yürekten paylaşıyor; ailesine, taraftarlarına ve tüm sporculara başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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