Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brezilyalı futbolcu Pele için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilyalı futbolcu Pele'nin vefatı nedeniyle sosyal medyadan taziye mesajı paylaştı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya futbolunun en büyük isimlerinden biri olan Pele'nin ölümü beni derinden üzdü. Efsanesi olduğu Brezilya halkının bu büyük acısını yürekten paylaşıyor; ailesine, taraftarlarına ve tüm sporculara başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.
- Futbol dünyasının efsane ismi Pele hayatını kaybetti
- Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin vefatı, spor ve siyaset camiasını yasa boğdu
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Estou profundamente triste com a morte de Pelé, um dos maiores nomes do futebol mundial. Compartilho de coração esta grande dor do povo brasileiro, do qual ele é uma lenda, e transmito nossas condolências à família, torcedores e a todos os esportistas. pic.twitter.com/2affXAOMBe— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 30, 2022