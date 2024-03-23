Dolar
32.02
Euro
34.66
Altın
2,165.36
ETH/USDT
3,396.00
BTC/USDT
65,079.00
BIST 100
9,111.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Bor'un ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Furkan Bor'un ailesine başsağlığı diledi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 23.03.2024 - Güncelleme : 23.03.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Bor'un ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Şişli'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Furkan Bor'un ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazası sonucu bir asker şehit oldu
SOLOTÜRK pilotları İstanbul'da havacılık tutkunlarıyla buluştu
Hava Kuvvetlerinden Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu
Ankara'da muştayla motosiklet sürücüsüne saldıran EGO otobüsü şoförü yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terör örgütlerinin nefeslerini kesip etkisiz hale getiriyoruz

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Bor'un ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Bor'un ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı

İsviçre'de Erdoğan'ı hedef gösteren pankart davasında 4 sanığa verilen beraat kararı bozuldu

Rusya: Ukrayna'da barış inisiyatifi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minnettarız

Rusya: Ukrayna'da barış inisiyatifi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minnettarız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışanımızı, memurumuzu, emeklimizi enflasyona ezdirmeme ilkemize bağlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışanımızı, memurumuzu, emeklimizi enflasyona ezdirmeme ilkemize bağlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatilinin kamu çalışanları için 9 güne çıkarılacağını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatilinin kamu çalışanları için 9 güne çıkarılacağını açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet