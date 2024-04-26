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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte'yi kabul etti

Kaan Bozdoğan  | 26.04.2024 - Güncelleme : 26.04.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte'yi kabul etti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü.

26.04.2024


Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulün ardından iki liderin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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